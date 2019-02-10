شكرا لقرائتكم فيديو.. الاتحاد يفوز على دجلة بهدفين لهدف فى الشوط الأول ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انتهى الشوط الأول من مباراة الاتحاد السكندرى ووادى دجلة بهدفين لهدف لصالح زعيم الثغر.

تقدم الإتحاد السكندرى عن طريق خالد قمر فى الدقيقة 30 ، وتعادل حسام عرفات لوادى دجلة فى الدقيقة 36 ، قبل أن يعود خالد قمر ليسجل الهدف الشخصى الثانى له ولفريقه .

جاءت المباراة سريعة وقوية من كلا الفريقين وظهر فيها رغبة اللاعبين فى خطف الثلاث نقاط فى ظل موقفهم الصعب بجدول الترتيب خاصة وأنهما فى المركزين قبل السابع عشر والسادس عشر للدورى .

هدف الاتحاد الاول فى دجلة

هدف دجلة الاول فى الاتحاد السكندري