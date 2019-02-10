شكرا لقرائتكم فيديو.. السيتى يصعق تشيلسي برباعية فى الشوط الأول ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل بعد انتهاء الشوط الأول تقدم فريق مانشستر سيتي على نظيره تشيلسي بنتيجة 4-0، خلال المباراة التى تجمع الفريقين ، على ملعب "الاتحاد" في قمة مباريات الجولة الـ 26 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

جاء الهدف الأول فى الدقيقة الرابعة عبر اللاعب رحيم ستيرلينج من خلال كرة أمام المرمى عرضية قابلها بتسديدة قوية فى الشباك ، وجاء الهدف الثاني فى الدقيقة 14 عبر اللاعب سيرجيو أجويرو من خلال تسديدة من خراج منطقة الجزاء ، قبل أن يضيف أجويرو الهدف الثالث فى الدقيقة 19 من خلال خطأ فادح لباركلي لاعب وسط تشيلسي، ليضعها الأرجنتيني بسهولة داخل الشباك، ليرفع عدد أهدافه إلى 16 هدف متأخرا بفارق هدف واحد عن محمد صلاح نجم ليفربول هداف الدوري حتى الآن

وجاء الهدف الرابع فى الدقيقة 25 عبر اللاعب الألماني إلكاي جوندوجان من خلال تسديدة من خارج منطقة الجزاء من تمريرة أجويرو.

ويحتل مان سيتي وصافة الدوري الإنجليزي برصيد 62 نقطة، في الوقت الذي يحتل فيه تشيلسي المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 50 نقطة.