شكرا لقرائتكم سفير مصر في تنزانيا يساند الأهلي قبل مواجهة سيمبا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص محمد جابر أبو الوفا سفير مصر في تنزانيا وطاقم من السفارة على حضور أول مران للأهلي في العاصمة التنزانية دار السلام إستعداداً لمباراة سيمبا التنزاني بعد غد الثلاثاء ضمن مباريات الجولة الرابعة بدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، وخاض الأهلي مرانه الأول في تنزانيا على ملعب جيم خانا الذي يبعد خمس دقائق فقط عن فندق إقامة الفريق.

وحرص السفير على حضور المران بصحبة المهندس خالد مرتجي عضو مجلس الإدارة ورئيس بعثة الفريق في تنزانيا.

وأنهى الفريق أول مران له بالعاصمة التنزانية دار السلام عصر اليوم،الأحد، بملعب "جيم خانا" الذي يبعد قرابة الـ15 دقيقة عن فندق إقامة الأهلي بدار السلام.

وأشتمل المران على فقرات مختلفة بين البدنية والفنية التى شارك فيها جميع اللاعبين وظهروا بشكل جيد قبل 48 ساعة من مباراة سيمبا.

ويحتل الأهلى صدارة المجموعة الرابعة بـ7 نقاط ، ويأتي فيتا كلوب الكونغولي في المركز الثاني بـ4 نقاط، يليه "سيمبا" في المركز الثالث بثلاث نقاط بينما يتزيل شبيبة الساورة الجزائرى الترتيب برصيد نقطتين فقط.