شكرا لقرائتكم رونالدو يقود تشكيلة يوفنتوس أمام ساسولو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف ماسيمليانو أليجرى المدير الفنى لفريق يوفنتوس عن التشكيل الرسمى لمواجهة مضيفه فريق ساسولو، التى تنطلق فى تمام الساعة السابعة من مساء اليوم الأحد على ملعب "مابى"، ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من الدوري الإنجليزي.

ويقود النجم البرتغالى كريستيانو رونالدو هجوم يوفنتوس فى مباراة الليلة، بينما يجلس المهاجم الأرجنتيني الأخر باولو ديبالا على مقاعد البدلاء.

ويتصدر اليوفى جدول ترتيب الدوري الإيطالي هذا الموسم برصيد 60 نقطة، متفوقا بفارق 8 نقاط عن أقرب منافسيه فريق نابولى صاحب المركز الثانى برصيد 52 نقطة، بينما يحتل ساسولو المركز الحادى عشر برصيد 30 نقطة.

وجاء تشكيل يوفنتوس على النحو التالى:

حراسة المرمى: تشيزنى

الدفاع: دى تشيليو ، روجانى ، ساندرو ، كاسيريس

الوسط: ماتويدى ، بيانيتش ، خضيرة

الهجوم: رونالدو ، ماندزوكيتش ، بيرنارديسكى