شكرا لقرائتكم 5 أدلة تنقذ الإسماعيلى من مفرمة كاف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حصل "الخليج 365" على تفاصيل المرافعة التى قام بها النادى الإسماعيلي أمام لجنة الطعون بالاتحاد الافريقي لكرة القدم "كاف" اليوم لرفع العقوبات التى وقعت على النادى وأبرزها الاستبعاد النهائي من بطولة افريقيا للاندية الأبطال.

ووفقًا لمصدر مطلع داخل الاتحاد الافريقي فإن لجنة من 3 أشخاص من أعضاء الطعون على رأسهم نيجيري وليس بينهم أى عضو عربى قاموا بإدارة الجلسة اليوم لحسم قرار الكاف بشأن مستقبل النادى بالبطولة القارية.

وأوضح المصدر أن الاسماعيلى استند للعديد من الأدلة طبقًا للمرافعة التى قام بها نهاد حجاج المستشار القانونى للإسماعيلى، ونصر الدين عزام المستشار القانونى والمحامى الدولى المكلف بالدفاع عن النادى، بالإضافة الى أمين صندوق الدراويش محمد الكيلة.

وجاءت أدلة النادى كالتالي..

1- جماهير النادى لم تقم بإقتحام أرضية الملعب على عكس الأحداث التى شهدتها مباراة وفاق سطيف عام 2016 والتى استبعد النادى الجزائرى على أثرها.

2- عدم تعرض الفريق الضيف "الافريقى" لأية أضرار مصحوبًا بشهادة بالصوت والصورة لمسئولى النادى التونسى.

3- قيام مسئولى النادى متمثلة فى محمد الكيلة ونهاد حجاج بمحاولة تهدئة الجماهير فى مدرجات المباراة وهو ما ثبت وهدأت الأمور فى النهاية قبل الغاء المباراة.

4- الاستناد لبعض الحالات الأخرى التى حصلت فيها الأندية على أحكام من المحكمة الرياضية الدولية لصالحهم فى وقائع مماثلة.

5- عدم تعرض أى عنصر من عناصر اللعبة لأضرار وخروج الجميع بحالة آمنة.