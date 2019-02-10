شكرا لقرائتكم زوران: هجوم القادسية قوي.. وأشعر أني في الهلال منذ أشهر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد الكرواتي زوران ماميتش، مدرب الهلال، أن فريقه سيواجه خط هجوم قوي أمام القادسية يوم الثلاثاء، مضيفاً أن الإصابات الكثيرة التي يعاني منها اللاعبون لن تعرقل الخطط، كون النادي يملك قائمة مميزة من اللاعبين.

وقال زوران في المؤتمر الصحافي الخاص بمباراة الهلال والقادسية: راض عن الجانب الهجومي لدينا، ولكن الجانب الدفاعي يجب علينا تطويره، لأن لدينا الكثير من الأخطاء في هذا الجانب.

وأكد زوران أن الغيابات لن تؤثر على الفريق كثيرا وقال: الهلال يمتلك قائمة متكاملة بإمكانات عالية رغم افتقادنا لبعض اللاعبين. وأضاف المدرب الكرواتي "جميع الأمور تسير بسرعة بالنسبة لي، أشعر كأن لي أشهرا في الهلال وليس أياما، ونحن سنواجه فريقا مميزا هجوميا بتواجد بيسمارك وإلتون وكمارا وأحمد الزين.

وأضاف المدافع الأسترالي ديجينك أن اللاعبين مازالوا يعملون على تطبيق خطط المدرب في وقت قصير وقال: نخوض مباراة كل ثلاثة أيام ولا يوجد وقت كاف للتركيز على الجوانب التكتيكية بشكل كامل كما ذكر المدرب، ولكننا سنعمل على تصحيح الكثير من الأمور، وهذه ستكون مباراتي الثانية مع الفريق على أرضنا وبين جماهيرنا، وتدريجياً سوف أتأقلم وأندمج مع بقية زملائي.