شكرا لقرائتكم فالنسيا يهدر الاقتراب من "الأبطال" ويتعادل مع سوسيداد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تعثر فالنسيا في السباق على المراكز الأربعة المؤهلة لدوري أبطال الموسم المقبل، بعدما تعادل سلبياً مع مضيفه ريال سوسيداد في الدولة 23 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وفشل الفريقان في استغلال كافة الفرص التي أتيحت لهما أمام المرميين ليحصل كل منهما على نقطة. ورفع فالنسيا رصيده إلى 31 نقطة في المركز الثامن، بفارق الأهداف أمام ريال سوسيداد صاحب المركز التاسع.