شكرا لقرائتكم فروسينوني يهزم سامبدوريا.. وأتالانتا يخطف الرابع مؤقتاً ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - استعاد فروسينوني نغمة الانتصارات التي غابت عنه في المرحلة الماضية ببطولة الدوري الإيطالي لكرة القدم، بعدما اقتنص فوزا ثمينا 1 - صفر على مضيفه سامبدوريا يوم الأحد في المرحلة الثالثة والعشرين للمسابقة، وأسفرت باقي المباريات التي جرت بالمرحلة ذاتها عن فوز أتالانتا على ضيفه سبال 2 - 1.

وارتفع رصيد فروسينوني، الساعي للهروب من شبح الهبوط لدوري الدرجة الثانية، إلى 16 نقطة، ولكنه ظل في المركز قبل الأخير، في حين تجمد رصيد سامبدوريا، الذي واصل نتائجه المهتزة بتلقيه خسارته الثامنة في البطولة هذا الموسم والثانية على التوالي، عند 33 نقطة في المركز التاسع.

وتقمص اللاعب المخضرم دانييل كيوفاني دور البطولة في اللقاء، بتسجيله هدف فروسينوني الوحيد في الدقيقة 25، فيما عجز سامبدوريا عن إدراك التعادل طوال الفترة المتبقية للقاء، لتتلقى حظوظه في المشاركة بالبطولات القارية في الموسم القادم ضربة موجعة.

يذكر أن هذا هو الفوز الثالث الذي يحققه فروسينوني في المسابقة هذا الموسم، مقابل سبعة تعادلات و13 خسارة، علما بأن جميع انتصاراته جاءت خارج ملعبه.

ورغم تقدم الضيوف مبكرا أتالانتا وسبال، (8)، عن طريق أندريا بيتانيا، إلا أن أصحاب الأرض عالجوا الوضع في الشوط الثاني حيث تعادل جوسيب إيليشيش (57) قبل أن يضع دوفان زاباتا هدف الفوز (79). وبهذه الطريقة رفع أتالانتا رصيده إلى 38 نقطة في المركز الخامس بفارق الأهداف عن لاتسيو، بينما تجمد سبال عند 22 نقطة في المركز الـ14.

من جانبه نجح تورينو في الفوز على ضيفه أودينيزي بهدف نظيف سجله أولا أينا (31) في المباراة التي أهدر فيها رودريغو دي بول ركلة جزاء (75) لصالح الضيوف واحتضنها ملعب أوليمبيكو دي تورينو. ورفع تورينو رصيده إلى 31 نقطة في منتصف الجدول، بينما تجمد أودينيزي عند 19 نقطة في المركز 16 وبفارق نقطة واحدة عن مراكز الهبوط.