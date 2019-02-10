السعودية تدرس تحويل ملعب أهدته للعراق لمدينة رياضية 

اسماء السيد - أسامة مهدي : أعلن رئيس اللجنة المشرفة على مشروع بناء ملعب رياضي هدية العاهل السعودي الى العراق اليوم أن اللجنة تدرس تحويل الملعب إلى مدينة رياضية متكاملة.

وقال المهندس عبد الرحمن حمد الحركان رئيس اللجنة خلال مؤتمر صحافي في بغداد الاحد مع وزير الشباب والرياضة العراقي أحمد رياض بحضور السفير السعودي في بغداد عبد العزيز الشمري ان اللجنة قد تحول الملعب الذي أهداه العاهل السعودي الملك سلمان الى العراق إلى مدينة رياضية متكاملة.

واشار حمد الذي وصل الى بغداد امس على رأس وفد سعودي يضم المهندس ممدوح بن ناصر الشمري من الهيئة العامة للرياضة وعيد بن شنيف الحربي من وزارة المالية وفيصل بن ناصر العجلان من وزارة الخارجية إن اللجنة المشرفة على الملعب بدأت أولى خطواتها مع الجانب العراقي من أجل بناء ملعب إلى الرياضة العراقية موضحا ان الوزير العراقي قدم مقترحاً إلى اللجنة من أجل تغيير الملعب إلى مدينة رياضية متكاملة .. منوها الى إن الجانب السعودي سيدرس الأمر وستتوضح الكثير من الأمور خلال الفترة المقبلة. واشار الى ان الموقع سيتم اختياره بالتنسيق بين الجانبين العراقي والسعودي معربا عن الامل في ان يبصر المشروع النور باسرع وقت ممكن. وعن اختيار موقع الملعب قال حمد إن ذلك سيتم بالتنسيق بين الجانبين العراقي والسعودي.

وكان العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز قد ابلغ رئيس الوزراء العراقي السابق حيدر العبادي في اذار مارس عام 2018 تبرعه ببناء ملعب كروي في العراق وذلك في اعقاب مباراة شهدها ملعب البصرة بين العراق والسعودية ضمن مساعي العراق لرفع الحظر عن ملاعبه التي خضغت لمنع من استضافة المباريات منذ عام 2003 بسبب الظروف الامنية التي مرت بها البلاد حيث ثمن العبادي "هذه المبادرة الكريمة مؤكدا العمل مع المملكة لتعزيز التعاون بين البلدين".

إجراءات عراقية لاختيار منطقة انشاء الملعب

وفي اعقاب ذلك باسابيع قليلة باشرت الجهات الرياضية والرسمية العراقية اجراءات لاختيارمكان ملعب ضخم يتسع الى 100 الف متفرج والبدء بتشييده حيث عقدت اجتماعات برعاية الامانة العامة للحكومة العراقية وبأشراف لجنة مختصة لصياغة الاطار العام لانشاء ملعب رياضي متكامل ودراسة المناطق المرشحة لتشييده. و اشارمدير إعلام وزارة الرياضة والشباب العراقية علي العطواني في تصريح صحافي الى ان مجلس الوزراء شكل لجنة تضم ممثلين عن وزارات التخطيط والتعليم العالي والشباب والرياضة والأمانة العامة لمجلس الوزراء من اجل صياغة الاطار العام لإنشاء الملعب المهدى من العاهل السعودي.

وستقوم اللجنة بتحديد المنطقة التي سيقام عليها الملعب الذي سيتسع الى 100 ألف متفرج ويكون ضمن مشروع مدينة رياضية متكاملة تضم أيضاً ملاعب تدريبية. وتشير التوجهات الحالية الى امكانية ابعاد الملعب عن مركز العاصمة بغداد خاصة وان هناك دعوات لانشائه في منطقة ابو غريب بضواحيها الغربية او منطقة بسماية بضواحيها الشرقية. وناشد النائب عن تحالف القوى العراقية السنية طلال الزوبعي العبادي لاختيار قضاء ابو غريب بغرب بغداد مكانا لبناء الملعب وقال أن "قضاء ابو غريب تعرض الى هجمة ارهابية كبيرة وهو الاولى من غيره ببناء الملعب فيه كدعم معنوي له".. مشيرا الى ان "هذا القضاء هو الوحيد في بغداد الذي لايضم اي ملعبا رياضيا".