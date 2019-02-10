شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أماكن وأسعار تذاكر مواجهة الزمالك ونصر حسين داى بالكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر مجلس إدارة الزمالك، طرح تذاكر مباراة الفريق أمام فريق نصر حسين داي الجزائرى، بداية من غدا الإثنين استعدادا للمباراة التى ستقام الأربعاء المقبل، على استاد برج العرب، فى الجولة الثانية لدور المجموعات بكأس الكونفيدرالية الإفريقية.

وحدد مجلس إدارة نادى الزمالك، أماكن بيع التذاكر حيث سيتم طرح جزءً منها ببوابة جامعة الدور العربية غدا ولمدة يوم واحد بينما سيتم طرحها فى منفذين بالإسكندرية باستاد الإسكندرية ونادي سموحة لمدة يومين.

وستكون أسعار التذاكر كالتالي:" المقصورة الأمامية مقابل 75 جنيه، الأولى شمال 50 جنيه، الموحدة 30 جنيه"، ووجه مجلس الزمالك الشكر للثنائى محمد فرج عامر رئيس نادي سموحة وعامر حسين رئيس منطقة الإسكندرية على المجهودات خاصة بعد استقبال النادى السكندرى لطرح التذاكر الخاصة بالزمالك فى مقره وكذلك استاد الإسكندرية.