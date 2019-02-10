"بوسة" ولغة فرنسية في أول تعليق من على معلول على تمديد عقده مع الأهلى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب الدولى التونسى على معلول لاعب ظهير أيسر الأهلي، عن سعادته البالغة بتمديد تعاقده مع القلعة الحمراة لمدة ثلاث سنوات مقبلة. وعلق معلول باللغة الفرنسية على صفحته الرسمية على "انستجرام" بعدما نشر صورته خلال إرسال "قبلة" لجماهير الأهلى، قائلاً: "عقدى الجديد مستمر 3 سنوات مع النادي الكبير، وآمل أن أكون أكثر مسئولية واحترامًا تجاه جمهورى، وأتعهد ببذل قصارى جهدى للوفاء بالتوقعات الخاصة بكم وبثقتكم".

على معلول

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