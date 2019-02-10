شكرا لقرائتكم خبر عن رسميا ..الإسماعيلي يعود لمنافسات دوري أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد نهاد حجاج المستشار القانوني للنادي الاسماعيلي أن فريقه عاد بشكل رسمي لبطولة دورى أبطال أفريقيا بقبول تظلم الدراويش.

وكان الاتحاد الافريقي الكاف قد حدد اليوم الأحد موعدا لجلسة استماع لمسئولي الاسماعيلي للبت في التظلم الذي تقدم به مسئولي النادي ضد قرار استبعاد الدراويش من منافسات دوري أبطال أفريقيا بعد أحداث الشغب التي شهدتها مباراة الأفريقي التونسي في ستاد الاسماعيلية.

واستند الدراويش في حيثيات التظلم الي المادة الثانية عشرة من لائحة الكاف والتي تشترط نزول الجماهير للملعب او إصابة احد افراد الفريق الضيف لوجوب استبعاد الفريق من منافسات دوري الابطال الافريقي وهو مالم يتحقق في موقعة الافريقي التونسي.