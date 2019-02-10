شكرا لقرائتكم خبر عن الخطيب يطمئن على بعثة الأهلي في تنزانيا قبل مواجهة سيمبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي على إجراء إتصال هاتفي بخالد مرتجي عضو مجلس الإدارة ورئيس بعثة الفريق في تنزانيا للإطئمان على بعثة الفريق في تنزانيا.

وأكد الخطيب ثقته في لاعبي الاهلي والجهاز الفني للفريق وقدرتهم على تحقيق نتيجة جيدة والعودة للقاهرة بالثلاث نقاط من أجل إستمرار رحلة التأهل لدور الثمانية والفوز ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

من جانبه ، طمأن المهندس خالد مرتجي الكابتن محمود الخطيب وأكد له أن اللاعبين في قمة التركيز منذ الوصول إلى تنزانيا صباح اليوم والجميع لا يفكر إلا في الفوز والعودة للقاهرة بالثلاث نقاط من أجل مواصلة رحلة الفوز باللقب الافريقي لإسعاد الجماهير الأهلاوية المخلصة للفريق، ويستعد الاهلي ً لمباراة سيمبا التنزاني بعد غد الثلاثاء ضمن مباريات الجولة الرابعة بدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

ويحتل الأهلى صدارة المجموعة الرابعة بـ7 نقاط ، ويأتي فيتا كلوب الكونغولي في المركز الثاني بـ4 نقاط، يليه "سيمبا" في المركز الثالث بثلاث نقاط بينما يتزيل شبيبة الساورة الجزائرى الترتيب برصيد نقطتين فقط.