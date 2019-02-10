شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر بالكاف: الإسماعيلى يعود لبطولة أفريقيا.. وتأجيل القرار لتحديد المواعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مصدر مسئول بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم – كاف- عودة الإسماعيلى لدورى أبطال أفريقيا بشكل نهائى.

وكان الاتحاد الافريقي الكاف قد حدد اليوم الاحد موعدا لجلسة استماع لمسئولي الاسماعيلي للبت في التظلم الذي تقدم به مسئولي النادي ضد قرار استبعاد الدراويش من منافسات دوري ابطال افريقيا بعد احداث الشغب التي شهدتها مباراة الافريقي التونسي في ستاد الاسماعيلية ، واستند الدراويش في حيثيات التظلم الي المادة الثانية عشرة من لائحة الكاف والتي تشترط نزول الجماهير للملعب او إصابة احد افراد الفريق الضيف لوجوب استبعاد الفريق من منافسات دوري الابطال الافريقي وهو ما لم يتحقق في موقعة الافريقي التونسي.

تابع المصدر لـ ”الخليج 365” القرار الرسمي لن يصدر إلا بجدول مباريات الإسماعيلى فى البطولة وهو السبب الرئيسي فى تأخير الإعلان الرسمي عن عودة الدروايش لدورى أبطال أفريقيا ، ويتم التنسيق حالياً مع فرق المجموعة حول المواعيد المقترحة.