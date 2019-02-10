شكرا لقرائتكم خبر عن جماهير مصرية تؤازر الاهلي في أول مران بدار السلام والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص عدد من الجالية المصرية المتواجدة في تنزانيا على حضور تدريب الأهلي الذي أقيم عصر اليوم ،الأحد، على ملعب جيم خانا استعداداً لمواجهة سيمبا فى الثالثة مساء الثلاثاء المقبل.
كانت بعثة الأهلي قد وصلت صباح اليوم، الأحد، إلى العاصمة التنزانية دار السلام استعداداً لمواجهة فريق سيمبا الثلاثاء المقبل في الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.
وحرصت الجماهير على حضور المران ومؤازرة الفريق وحملت معها أعلام النادي الاهلي لدعم اللاعبين قبل مواجهة "سيمبا"
ويحتل الأهلي صدارة المجموعة الرابعة بـ7 نقاط ، ويأتي فيتا كلوب الكونغولي في المركز الثاني بـ4 نقاط، يليه «سيمبا» في المركز الثالث بثلاث نقاط بينما يتذيل شبيبة الساورة الجزائري الترتيب برصيد نقطتين فقط.
كانت هذه تفاصيل خبر جماهير مصرية تؤازر الاهلي في أول مران بدار السلام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.