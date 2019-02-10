شكرا لقرائتكم خبر عن جماهير مصرية تؤازر الاهلي في أول مران بدار السلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص عدد من الجالية المصرية المتواجدة في تنزانيا على حضور تدريب الأهلي الذي أقيم عصر اليوم ،الأحد، على ملعب جيم خانا استعداداً لمواجهة سيمبا فى الثالثة مساء الثلاثاء المقبل.

كانت بعثة الأهلي قد وصلت صباح اليوم، الأحد، إلى العاصمة التنزانية دار السلام استعداداً لمواجهة فريق سيمبا الثلاثاء المقبل في الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وحرصت الجماهير على حضور المران ومؤازرة الفريق وحملت معها أعلام النادي الاهلي لدعم اللاعبين قبل مواجهة "سيمبا"

ويحتل الأهلي صدارة المجموعة الرابعة بـ7 نقاط ، ويأتي فيتا كلوب الكونغولي في المركز الثاني بـ4 نقاط، يليه «سيمبا» في المركز الثالث بثلاث نقاط بينما يتذيل شبيبة الساورة الجزائري الترتيب برصيد نقطتين فقط.