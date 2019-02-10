شكرا لقرائتكم خبر عن الشوط الأول .. الاتحاد السكندرى يتقدم على وادى دجلة 2 / 1 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح فريق الاتحاد السكندرى فى إنهاء الشوط الأول متقدما على مضيفه وادى دجلة بهدفين مقابل هدف فى المقامة بينهما باستاد بتروسبورت ضمن فاعليات الجولة الـ22 للدورى .

تقدم الاتحاد السكندرى عن طريق خالد قمر فى الدقيقة 30 ، وتعادل حسام عرفات لوادى دجلة فى الدقيقة 36 ، قبل أن يعود خالد قمر ليسجل الهدف الشخصى الثانى له ولفريقه .

جاءت المباراة سريعة وقوية من كلا الفريقين وظهر فيها رغبة اللاعبين فى خطف الثلاث نقاط فى ظل موقفهم الصعب بجدول الترتيب خاصة وأنهما فى المركزين قبل السابع عشر والسادس عشر للدورى .

وقد بدا وادى دجلة المباراة بتشكيل مكون من : -

محمد عبد المنصف في حراسة المرمى.

في الدفاع.. إسحاقو يعقوبو - أحمد رمضان بيكهم - محمود مرعي - بسام وليد.

في الوسط.. إبراهيم عايش - أحمد سعيد - بوزاس فاسيلوس - حسام عرفات - إبراهيما نداي.

وفي الهجوم.. دودو الجباس.

هدف الإتحاد الاول

هدف دجلة الاول

هدف الإتحاد الثانى