بالفيديو .. دجلة يتعادل أمام الاتحاد بهدف عرفات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعادل وادى دجلة امام الاتحاد السكندرى بهدف لمثله عن طريق حسام عرفات بعدما كان زعيم الثغر متقدما بالهدف الاول عن طريق خالد قمر فى المباراة المقامة بينهما باستاد بتروسبورت ضمن فاعليات الجولة الـ22 للدورى . وقد بدأ دجلة اللقاء بتشكيل مكون من :- محمد عبد المنصف في حراسة المرمى. في الدفاع.. إسحاقو يعقوبو - أحمد رمضان بيكهم - محمود مرعي - بسام وليد. في الوسط.. إبراهيم عايش - أحمد سعيد - بوزاس فاسيلوس - حسام عرفات - إبراهيما نداي. وفي الهجوم.. دودو الجباس.

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