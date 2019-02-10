شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة محمد الشناوي في مران الأهلي بتنزانيا والان مع تفاصيل الخبر



القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الخليج 365 بلس

تعرض محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي تعرض لإصابة بسيطة في قدمه اليُمنى نهاية مران الفريق الذى أُقيم مساء اليوم، الأحد، على ملعب "جيم خانا" بالعاصمة التنزانية دار السلام.

وخضع الشناوي لفحص طبي لدى خالد محمود طبيب الفريق والذى أكد أن ما تعرض له حارس الفريق مجرد كدمة بسيطة لن تمنعه من المشاركة في مران الغد بشكل طبيعي.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق سيمبا الثلاثاء المقبل في الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

ويحتل الأهلى صدارة المجموعة الرابعة بـ7 نقاط ، ويأتي فيتا كلوب الكونغولي في المركز الثاني بـ4 نقاط، يليه "سيمبا" في المركز الثالث بثلاث نقاط بينما يتذيل شبيبة الساورة الجزائرى الترتيب برصيد نقطتين فقط.