شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. 5 أدلة تنقذ الإسماعيلى من مفرمة كاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصل "سوبر كورة" على تفاصيل المرافعة التى قام بها النادى الإسماعيلي أمام لجنة الطعون بالاتحاد الافريقي لكرة القدم "كاف" اليوم لرفع العقوبات التى وقعت على النادى وأبرزها الاستبعاد النهائي من بطولة افريقيا للاندية الأبطال.

ووفقًا لمصدر مطلع داخل الاتحاد الافريقي فإن لجنة من 3 أشخاص من أعضاء الطعون على رأسهم نيجيري وليس بينهم أى عضو عربى قاموا بإدارة الجلسة اليوم لحسم قرار الكاف بشأن مستقبل النادى بالبطولة القارية.