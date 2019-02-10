شكرا لقرائتكم خبر عن خالد قمر يتقدم للاتحاد بالهدف الأول على وادى دجلة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم الاتحاد السكندرى بهدف مقابل للاشئ على وادى دجلة أحرزه خالد قمر فى الدقيقة 30 من عمر المباراة المقامة بينهما باستاد بتروسبورت ضمن فاعليات الجولة الـ22 للدورى . وقد بدأ دجلة اللقاء بتشكيل مكون من :- محمد عبد المنصف في حراسة المرمى. في الدفاع.. إسحاقو يعقوبو - أحمد رمضان بيكهم - محمود مرعي - بسام وليد. في الوسط.. إبراهيم عايش - أحمد سعيد - بوزاس فاسيلوس - حسام عرفات - إبراهيما نداي. وفي الهجوم.. دودو الجباس.

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