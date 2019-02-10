الإسماعيلي يُعلن عودته لدوري أبطال أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- شريف عادل:

أكد نهاج حجاج المستشار القانوني للنادي الإسماعيلي أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم قبل التظلم الذي تقدم به النادي من أجل العودة للمشاركة في دوري أبطال إفريقيا.

وقال نهاج حداد الذي قاد الوفد القانوني الممثل للنادي في جلسة بالاتحاد الإفريقي اليوم الأحد أن الإسماعيلي عاد للمشاركة من جديد في دوري الأبطال وسيلعب مبارياته المقبلة بالإضافة إلى خوض الجولة الثالثة التي لم يلعبها.

وحصل الخليج 365 على قرارات الاتحاد الإفريقي بشأن تظلم الإسماعيلي والتي تكونت من 3 نقاط:

1- قبول التظلم المقدم من النادي الإسماعيلي.

2- القرار الخاص بلجنة مسابقات الأندية ولجنة تراخيص الأندية في 23 يناير 2019 يعتبر لاغي.

3- نادي الإسماعيلي الرياضي يعود للمشاركة في دوري أبطال إفريقيا موسم 2018-2019.

كانت لجنة المسابقات بالاتحاد الإفريقي قد اتخذت قرار بإستبعاد الإسماعيلي من دوري الأبطال على خلفية إلغاء مباراة الفريق أمام الإفريقي التونسي بسبب بعض التجاوزات من الجماهير.