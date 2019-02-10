مران الأهلي.. كدمة في قدم الشناوي..و تدريب إضافي لإكرامي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ريهام حمدي:

خاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، مساء اليوم الأحد، مرانا استعدادا لمواجهة سيمبا التنزاني، المقرر لها الثلاثاء المقبل، في الجولة الرابعة لدور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.

وحرص مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على إجراء بعض الجمل التكتيكية في مران اليوم.

وأفاد مراسل الخليج 365، بأن لاعبو الأهلي نفذوا بعض الجُمل التكتيكية تحت إشراف لاسارتي، والتي ينوي المدرب تطبيقها في مواجهة سيمبا، لا سيما الضغط على المنافس مع اللعب من لمسة واحدة.

وشهد المران تعرض محمد الشناوي حارس الأهلي، لإصابة بسيطة في قدمه اليُمنى، خلال مران الفريق الذي أُقيم مساء اليوم، الأحد، على ملعب جيم خانا بالعاصمة التنزانية، دار السلام.

وعقب المران خضع محمد الشناوي لفحص طبي من قِبل الدكتور خالد محمود، طبيب الفريق.

ومن جانبه أكد طبيب الأهلي، تعافي الحارس محمد الشناوي، مشيرا إلى تعرضه فقط إلى مجرد كدمة بسيطة، لن تمنعه من المشاركة في مران غدٍ، بشكل طبيعي.

وفي سياق متصل، أدى شريف إكرامي، حارس مرمى الأهلي، مرانا إضافيا بشكل مُنفرد، عقب نهاية التدريب، بالجري حول الملعب استمر لمدة عشر دقائق تقريبًا.

ويحتل الأهلي صدارة المجموعة الرابعة بـسبع نقاط، ويأتي فيتا كلوب الكونغولي في المركز الثاني بأربع نقاط، يليه سيمبا في المركز الثالث بثلاث نقاط، بينما يتذيل شبيبة الساورة الجزائري الترتيب برصيد نقطتين فقط.