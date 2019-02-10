بالفيديو.. أجويرو يتساوى مع صلاح في صدارة الهدافين بهاتريك أمام تشيلسي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

أحرز النجم الأرجنتيني سيرجيو أجويرو مهاجم مانشستر سيتي ثلاثة أهداف أمام تشيلسي في المباراة التي تقام الآن على ملعب الاتحاد ضمن قمة الجولة 26 من منافسات الدوري الإنجليزي "بريميرليج".

وسجل أجويرو هدفًا في الدقيقة 13 من زمن أحداث الشوط الأول بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء سكنت أعلى الزاوية اليسرى لمرمى الحارس كيبا لتصبح النتيجة (2-0) للسيتي.

وفي الدقيقة 19، عاد أجويرو ليسجل الهدف الثالث للسيتي والثاني له بعدما استغل خطأ دفاعي من باركلي لاعب تشيلسي والذي عاد الكرة إلى منطقة الجزاء يقابلها الأرجنتيني بتسديدة مباشرة بقدمه اليسرى على يسار المرمى.

وفي الدقيقة 56 من زمن أحداث الشوط الثاني عاد أجويرو لتسجيل الهدف الثالث له في المباراة من ضربة جزاء ليسجل (هاتريك) في شباك تشيلسي.

بهذا الهدف يكون أجويرو وصل إلى هدفه 17 في الدوري ليصبح متساويًا مع هداف برميرليج محمد صلاح نجم ليفربول.

جدير بالذكر أن صلاح سجل هدفًا أمس السبت أمام بورنموث في مباراة انتهت نتيجتها لصالح الريدز (3-0) ضمن مباريات نفس المرحلة من منافسات برميرليج.