فقرة تدريب إضافية لـ«ثلاثي الأهلي» في تنزانيا

قاد اليخاندرو، مخطط الأحمال البدنية بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، فقرة تدريب إضافية لثلاثي الفريق؛ علي معلول، وناصر ماهر، وأيمن أشرف، على هامش مران الأهلي، اليوم. بالعاصمة التنزانية، دار السلام.

وخاض فريق الأهلي مرانه الأول بالعاصمة التنزانية عصر اليوم، الأحد، على ملعب «جيم خانا» الذي يبعد حوالي خمس دقائق عن فندق إقامة الفريق.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق سيمبا، الثلاثاء المقبل، في الجولة الرابعة لدور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.

ويحتل الأهلي صدارة المجموعة الرابعة بـسبع نقاط، ويأتي فيتا كلوب الكونغولي في المركز الثاني بأربع نقاط، يليه “سيمبا” في المركز الثالث بثلاث نقاط. بينما يتذيل شبيبة الساورة الجزائري الترتيب برصيد نقطتين فقط.