إصابة محمد الشناوي بمران الأهلي في تنزانيا

تعرض محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى إصابة بسيطة في قدمه اليُمنى نهاية مران الفريق الذي أُقيم مساء اليوم، الأحد، على ملعب «جيم خانا» بالعاصمة التنزانية، دار السلام.

وخضع الشناوي إلى فحص طبي من قِبل الدكتور خالد محمود، طبيب الفريق، والذي أكّد على تعافي الحارس، وتعرضه فقط إلى مجرد كدمة بسيطة، لن تمنعه من المشاركة في مران غدٍ، بشكل طبيعي.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق سيمبا، الثلاثاء المقبل، في الجولة الرابعة لدور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.

ويحتل الأهلي صدارة المجموعة الرابعة بـسبع نقاط، ويأتي فيتا كلوب الكونغولي في المركز الثاني بأربع نقاط، يليه “سيمبا” في المركز الثالث بثلاث نقاط. بينما يتذيل شبيبة الساورة الجزائري الترتيب برصيد نقطتين فقط.