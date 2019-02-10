عمرو السولية أهلاوي حتى 2022

أعلن سيد عبدالحفيظ مدر الكرة بالأهلي عن تمديد عقد عمرو السولية لاعب الفريق الأول لكرة القدم عاملين ليصبح إجمالي عقده الحالي ثلاث سنوات ونصف. جاء ذلك بناءًا على رؤية الجهاز الفني والتي تحدث بشأنها عبدالحفيظ مع الكابتن محمود الخطيب ريس النادي والمفوض بشئون كرة القدم وتمت الموافقة على تمديد عقد السولية بعد الجلسة التي عقدها معه عبدالحفيظ والإتفاق على كافة الأمور الخاصة بالعقد الجديد.

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