شكرا لقرائتكم خبر عن ساري يعلن تشكيل تشيلسي لمواجهة مان سيتي والان مع التفاصيل

الخليج 365- أعلن ماوريسيو ساري المدير الفني لتشيلسي الإنجليزي التشكيلة الأساسية للبلوز لمواجهة فريق مانشستر سيتي في الأسبوع 26 بالبريميرليج. ونشر موقع النادي الرسمي التشكيلة الأساسية لتشيلسي وفقا لموقع النادي الرسمي، وجاءت كالتالي:- حراسة المرمى: كيبا. خط الدفاع: أزبيلكويتا، ديفيد لويز، روديجر، ماركوس ألونسو. خط الوسط: جورجينيو، كانتي، باركلي. خط الهجوم: بيدرو، هيجواين، هازارد. وجاء على مقاعد البدلاء كلا من: كاباييرو، كريستينسين، إيمرسون، لوفتوس تشيك، كوفاسيتش، ويليان، جيرو.

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