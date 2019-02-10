شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل مانشستر سيتي أمام تشيلسي والان مع التفاصيل

الخليج 365- أعلن بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي عن التشكيلة الأساسية لمواجهة تشيلسي مساء اليوم في الجولة الخامسة والعشرين من الدوري.

جاءت تشكيلة مانشستر سيتي الرسمية كالتالي:

حراسة المرمي: ايدرسون

خط الدفاع: ووكر، ستونز، لابورت، زيتشينكو

خط الوسط: برناردو سيلفا، رحيم سترلينج، دي بروين، فرناندينو، جوندوجان

خط الهجوم: أجويرو