انت الان تتابع المستشار القانوني للإسماعيلي:الكاف لم يصدر أي قرارات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:أحمد محمد ١٠ فبراير ٢٠١٩ - ٠٤:٥٥ م

?كشف نهاد حجاج المستشار القانوني للنادي الإسماعيلي انه لم يصدر أي قرار رسمي حتي الأن بعودة الدراويش للمشاركة مجدداً في منافسات دوري أبطال افريقيا، بعد قرار لجنة الإنضباط بالكاف باستبعاد الإسماعيلي بسبب أحداث الشغب التي شهدتها مباراة الفريق أمام الأفريقي التونسي في الجولة الثانية من مباريات دور المجموعات، التي اقيمت على استاد الإسماعيلية . وقال حجاج في تصريحات إذاعية عبر راديو «اون سبورت اف ام» :"انه حاليا يتواجد بمقر الكاف بمدينة 6 اكتوبر ولا يوجد اي تأكيد على صحة القرار الذي اعلنته قناة بي ان سبورتس ".

ووفقاً لما أعلنته شبكة "قنوات بي إن سبورت" فإن الكاف قرر رفع الإيقاف عن النادي الإسماعيلي، وإعادته للمشاركة في بطولة دوري أبطال إفريقيا الموسم الحالي، بعدما تم تحديد جلسة استماع من الكاف اليوم الأحد للإسماعيلي، ليرد على قرار استبعاده من البطولة على خلفية شغب بعض الجماهير في مواجهة الإفريقي التونسي،