انت الان تتابع رئيس الزمالك يتخلف عن حضور التحقيق في شكوى الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
تحرير:كريم أحمد ١٠ فبراير ٢٠١٩ - ٠٢:٤١ م
كشف المستشار محمد عبده صالح رئيس لجنة القيم والأخلاق باتحاد الكرة، عن عدم حضور رئيس نادى الزمالك اليوم الأحد، فى الشكوى المقدمة من النادى الأهلي ضده خلال الأيام الماضية، بتهمة نشر أكاذيب في حق النادي الأهلي وقياداته خلال المؤتمر الصحفي الذي قدم فيه المغربي خالد بوطيب، مهاجم الأبيض الجديد، وقال صالح في تصريحات خاصة لـ"التحرير"، إن اللجنة بصدد إصدار القرار خلال الساعات القليلة المقبلة، حيث إن رئيس القلعة البيضاء مشكو في حقه ولا يجوز أن يحضر من ينوب عنه.
وتابع: "رئيس الزمالك أرسل خطابا رسميا لاتحاد الكرة يفيد أنه لن يحضر جلسة الاستماع المقررة اليوم". وشهدت الأيام الأخيرة الماضية أزمة بين رئيس نادى الزمالك ومسئولي القلعة الحمراء، وكان آخرها مغادرة خالد مرتجي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، الجلسة التي حضرها نيابة عن محمود الخطيب رئيس النادي، اعتراضًا على
وتابع: "رئيس الزمالك أرسل خطابا رسميا لاتحاد الكرة يفيد أنه لن يحضر جلسة الاستماع المقررة اليوم".
وشهدت الأيام الأخيرة الماضية أزمة بين رئيس نادى الزمالك ومسئولي القلعة الحمراء، وكان آخرها مغادرة خالد مرتجي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، الجلسة التي حضرها نيابة عن محمود الخطيب رئيس النادي، اعتراضًا على حضور رئيس نادي الزمالك الجلسة الذي انعقد في مقر الجبلاية بالجزيرة مع الأندية.
واعترض خالد مرتجي على حضور رئيس الزمالك الاجتماع بدعوى أن الأخير تم إيقافه من جانب الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف" عن ممارسة أي نشاط يتعلق بالشأن الرياضي، وحضوره الاجتماع يعد مخالفة.
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس الزمالك يتخلف عن حضور التحقيق في شكوى الأهلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على التحرير الإخبـاري وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.