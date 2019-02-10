انت الان تتابع رئيس الزمالك يتخلف عن حضور التحقيق في شكوى الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:كريم أحمد ١٠ فبراير ٢٠١٩ - ٠٢:٤١ م

كشف المستشار محمد عبده صالح رئيس لجنة القيم والأخلاق باتحاد الكرة، عن عدم حضور رئيس نادى الزمالك اليوم الأحد، فى الشكوى المقدمة من النادى الأهلي ضده خلال الأيام الماضية، بتهمة نشر أكاذيب في حق النادي الأهلي وقياداته خلال المؤتمر الصحفي الذي قدم فيه المغربي خالد بوطيب، مهاجم الأبيض الجديد، وقال صالح في تصريحات خاصة لـ"التحرير"، إن اللجنة بصدد إصدار القرار خلال الساعات القليلة المقبلة، حيث إن رئيس القلعة البيضاء مشكو في حقه ولا يجوز أن يحضر من ينوب عنه.

وتابع: "رئيس الزمالك أرسل خطابا رسميا لاتحاد الكرة يفيد أنه لن يحضر جلسة الاستماع المقررة اليوم". وشهدت الأيام الأخيرة الماضية أزمة بين رئيس نادى الزمالك ومسئولي القلعة الحمراء، وكان آخرها مغادرة خالد مرتجي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، الجلسة التي حضرها نيابة عن محمود الخطيب رئيس النادي، اعتراضًا على