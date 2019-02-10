انت الان تتابع نجم ليفربول يداعب «صلاح»: حامد محروس صديقي الجديد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

١٠ فبراير ٢٠١٩ - ٠٣:٠٤ م

شارك الدولي المصري محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني، والمحترف ضمن صفوف فريق ليفربول الإنجليزي، محبيه بنشر صورة له عبر حسابه الشخصي على موقع الصور الشهير «إنستجرام»، وهو بلوك جديد، حيث ظهر حالقا شاربه ولحيته، ولقى الشكل الجديد للفرعون المصري أصداء واسعة بين زملائه في الفريق ومشجعي الريدز، أبرزها عندما مازح مدافع ليفربول ديان لوفرين، زميله المصري بعد «النيولوك» الذي ظهر به الأخير، حيث نشر الكرواتي صورة عبر حسابه على «إنستجرام» اليوم الأحد، تجمعه بصلاح بعد حلاقة لحيته.

وعلق لوفرين على صورته مع صلاح الذي ظهر بشكل مختلف، قائلًا: «مو صلاح ذهب، لذلك لدى صديق جديد، مرحبًا بك حامد محروس غالي». وقاد صلاح، ليفربول إلى الفوز على بورنموث بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما أمس السبت، على ملعب «آنفيلد»، ضمن منافسات الجولة الـ26 من الدوري