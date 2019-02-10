شكرا لقرائتكم خبر عن رغم عدم ممانعته التأجيل.. الأهلي يسأل اتحاد الكرة عن أسباب تأجيل مباراة بيراميدز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أرسل النادي الأهلي خطابًا إلى اتحاد الكرة، ظهر اليوم، يطلب فيه معرفة الأسباب الطارئة التي دعت اتحاد الكرة للإعلان عن تأجيل مباراته مع بيراميدز في الدوري، التي كان مقررًا لها في الـ28 من فبراير الجاري.



وأكد الأهلي أنه لا يصادر على رغبة أي طرف في طلب تأجيل مباراته مع الأهلي، ولم يمانع. لكن جاء خطابه، اليوم، إلى اتحاد الكرة لمعرفة أسباب التأجيل بصفته الطرف الأول في المباراة، ولاستيضاح الأمور التنظيمية الخاصة بالمسابقة..

وكان مجلس إدارة الأهلي قد قرر في اجتماعه الطارئ، أمس (الرفض القاطع لاستبدال أية مباراة للأهلي في بطولة الدوري بمباراة أخرى في مسابقة الكأس؛ استجابة إلى ضغوط أي طرف. خاصة وأن اتحاد الكرة هو الذي أعدَّ جدول الدوري بنفسه دون تدخل من أي جهة، وهو الأولى بالالتزام بجدولِه والحفاظ على ثوابته قِبل الأندية، وإذا كان الاستبدال، رغبةً، نحترمها لطرف آخر ليتفادى مواجهة الأهلي في بطولة الدوري قبل الـ30 من مارس القادم. فمن حقه أن يطلب من اتحاد الكرة تأجيل مباراته مع الأهلي في الدوري إلى ما بعد الموعد المشار إليه ).