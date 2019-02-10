أعلن بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، عن تشكيلة فريقه لمواجهة تشيلسي، اليوم الأحد، على ملعب "الاتحاد" ضمن الجولة الـ26 من الدوري الإنجليزي الممتاز. وجاء تشكيل مانشستر سيتي كالتالي.. حراسة المرمى: إيديرسون. خط الدفاع: والكر، ستونز، لابورتي، زينشينكو. خط الوسط: فيرناندينيو، دي بروين، جندوجان، خط الهجوم: بيرناردو سيلفا، ستيرلنج، أجويرو. في المقابل اختار ماوريسيو ساري، المدير الفني لفريق تشيلسي، تشكيل مكون من.. حراسة المرمى: كيبا. خط الدفاع: أزبلكويتا، روديجر، لويز، ألونسو. خط الوسط: كانتي، باركلي، جورجينيو خط الهجوم: هازارد، بيدرو، هيجواين.

كانت هذه تفاصيل خبر التشكيلة الرسمية لمباراة مانشستر سيتي وتشيلسي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.