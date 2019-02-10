باريس سان جيرمان يتفوق على عمالقة أوروبا برقم قياسي جديد

حقق فريق باريس سان جيرمان رقماً مميزاً بعد الفوز الذي تحقق على بوردو بهدف دون مقابل في المباراة التي جمعتهما مساء أمس بملعب "حديقة الأمراء" ضمن منافسات الجولة الـ 24 من عمر مسابقة الدوري الفرنسي.

باريس سان جيرمان هو الفريق الوحيد في الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى هذا الموسم الذي فاز في كل مباريات ملعبه.