باريس سان جيرمان يتفوق على عمالقة أوروبا برقم قياسي جديد

حقق فريق باريس سان جيرمان رقماً مميزاً بعد الفوز الذي تحقق على بوردو بهدف دون مقابل في المباراة التي جمعتهما مساء أمس بملعب "حديقة الأمراء" ضمن منافسات الجولة الـ 24 من عمر مسابقة الدوري الفرنسي.
باريس سان جيرمان هو الفريق الوحيد في الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى هذا الموسم الذي فاز في كل مباريات ملعبه.
ونجح باريس سان جيرمان في تحقيق الفوز بـ 12 مباراة أقيمت على ملعبه بمسابقة الدوري الفرنسي وهو الرقم الذي لم يحقق أي ناد أخر في دوريات "بيج 5"، وهي "الإنجليزي، الالماني، الاسباني، الايطالي، الفرنسي".
ويتصدر باريس سان جيرمان جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 59 نقطة متفوقاً بفارق 13 نقطة على ليل صاحب الوصافة.
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