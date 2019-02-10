أكدت تقارير إعلامية عربية، أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف”، قرر رفع الإيقاف عن النادي الإسماعيلي وإعادته للمشاركة في النسخة الحالية من دوري أبطال أفريقيا.

ووفقًا لما ذكرته قناة بي إن سبورتس، وفقًا لمصادر خاصة بها، فإن الكاف قرر اليوم الأحد رفع العقوبة التي سبق وأن وقعها على الإسماعيلي.

وعاقب الكاف، الإسماعيلي، بالاستبعاد من دوري الأبطال الأفريقي وإلغاء نتائجه، بعد أحداث الشغب الجماهيري في مباراة الفريق أمام الأفريقي التونسي باستاد الإسماعيلية.

وأُجبر حكم المباراة على إيقاف اللعب منذ الدقيقة 86 لحين انتهاء حالة الشغب التي استمرت لعدة دقائق، مما أدى إلى إلغاء اللقاء.

وكان الكاف قد قرر إيقاف مشاركة الإسماعيلي في البطولة واستبعاده منها، قبل أن يتم التقدم باستئناف ضد القرار من جانب إدارة الدراويش.

كانت هذه تفاصيل خبر بي إن سبورتس: الكاف يعيد الإسماعيلي لدوري الأبطال ويرفع إيقافه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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