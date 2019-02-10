الأهلي يرسل شكواه بشأن رئيس الزمالك للكاف والأولمبية

قام مجلس إدارة النادي الأهلي، بإرسال شكواه ضد رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، للاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف”، واللجنة الأولمبية المصرية.

وكان مجلس الأهلي، قد قرر في اجتماعه الأخير، تقديم شكوى رسمية للكاف واللجنة الأولمبية المصرية، بسبب حضور رئيس الزمالك “الموقوف” لاجتماع اتحاد الكرة مع مسؤولي الأندية.

وجاء بيان النادي الأهلي الخاص بالكاف على النحو التالي:

أرسلت إدارة النادي إلى اتحاد الكرة صباح اليوم شكوى النادي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم؛ بسبب انتهاك اللوائح في اجتماع مجلس إدارة اتحاد الكرة مع رؤساء الأندية وممثليها، والذي جرى بمقر الاتحاد يوم 6-2-2019.

وطالب الأهلي في شكواه باتخاذ اللازم قانونًا حيال انتهاك اللوائح، والسماح لرئيس الزمالك «الموقوف» من قبل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بحضور الاجتماع الذي تمت الدعوة إليه بشكل رسمي.

وحرصت إدارة النادي على دعم شكوى الأهلي بخمسة مستندات رسمية تؤكد على أن اجتماع اتحاد الكرة مع ممثلي الأندية رسميٌّ وليس تنسيقيًا حسبما جاء على لسان المتحدث الرسمي لاتحاد الكرة.

وسرد الأهلي في شكواه كافة الكواليس الخاصة بالاجتماع وتجاوز رئيس الزمالك الموقوف قانونًا في حق ممثل الأهلي المهندس خالد مرتجي الذي غادر الاجتماع بالتنسيق مع مجلس إدارة ناديه احتجاجًا على انتهاك اللوائح وعدم الالتزام بقرارات «كاف» صاحب قرار إيقاف رئيس الزمالك.

وجاء البيان الخاص باللجنة الأولمبية على النحو التالي:

أرسلت إدارة النادي صباح اليوم شكوى الأهلي للجنة الأولمبية المصرية؛ بسبب انتهاك اللوائح في اجتماع مجلس إدارة اتحاد الكرة مع رؤساء الأندية وممثليها والذي جرى بمقر الاتحاد يوم 6-2-2019.

وطالب الأهلي في شكواه باتخاذ اللازم قانونًا حيال انتهاك اللوائح والسماح لرئيس الزمالك «الموقوف» من قبل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بحضور الاجتماع الذي تمت الدعوة إليه بشكل رسمي.

وحرصت إدارة النادي على دعم شكوى الأهلي بخمسة مستندات رسمية تؤكد على أن اجتماع اتحاد الكرة مع ممثلي الأندية رسميٌّ وليس تنسيقيًا حسبما جاء على لسان المتحدث الرسمي لاتحاد الكرة.

وتطرق الأهلي أيضًا إلى التجاوز بألفاظ خارجة لرئيس الزمالك في حق ممثل الأهلي المهندس خالد مرتجي والذي غادر الاجتماع احتجاجًا على انتهاك اللوائح وعم الالتزام بقرارات اللجنة الأولمبية.

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