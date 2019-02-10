شكرا لقرائتكم أول تعليق من عمرو السولية بعد تمديد عقده مع الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن النادى الأهلي عن تمديد عقد عمرو السولية لاعب الفريق الأول لكرة القدم عامين ليصبح إجمالي عقده الحالي ثلاث سنوات ونصف. ونشر عمرو السولية على مواقع التواصل الاجتماعى "تويتر" بعد التمديد للنادى الأهلى صورة له وعلق عليه فوق : الحمد لله

السولية جاء ذلك بناءًا على رؤية الجهاز الفني والتي تحدث بشأنها عبدالحفيظ مع محمود الخطيب رئيس النادي والمفوض بشئون كرة القدم وتمت الموافقة على تمديد عقد السولية بعد الجلسة التي عقدها معه عبدالحفيظ والإتفاق على كافة الأمور الخاصة بالعقد الجديد.

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