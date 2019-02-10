فيديو.. توتنهام يصعق ليستر بثلاثية فى الدوري الإنجليزي

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جدة - عمرو شويل حقق فريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي، فوزا كبيرا على نظيره ليستر سيتي بنتيجة 3-1 ، خلال المباراة التى جمعت الفريقين اليوم على ملعب "ويمبلي"، ضمن منافسات الجولة الـ26 من الدوري الإنجليزي الممتاز. اهداف توتنهام ضد ليستر سيتي تقدم دافينسون سانشيز بالهدف الأول للسبيرز فى الدقيقة 33 ، وأضاف الدنماركي كريستيان إريكسن الثاني فى الدقيقة 63 . ثم قلص جيمي فاردي نجم ليستر سيتي الفارق للثعالب عند الدقيقة 76 ، قبل أن يختتم الكوري الجنوبي المتألق سون هيونج مين أهداف المباراة فى الدقيقة 90 . بهذه النتيجة يواصل توتنهام الضغط على الثنائي ليفربول ومان سيتي، الأول والوصيف فى البريميرليج، حيث عزز السبيرز المركز الثالث بالوصول للنقطة 60 ، بينما توق رصيد ليستر سيتي عند 32 نقطة فى المركز الـ12 .

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