شكرا لقرائتكم كاف يوضح لـ"الخليج 365" سبب تأخر إعلان عودة الإسماعيلي لدوري الأبطال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مصدر بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" أن الإسماعيلى سيعود إلى دورى أبطال أفريقيا مرة أخرى، بعدما تواجد وفد من النادي اليوم أمام لجنة الاستئناف للتظلم ضد قرار استبعاده من البطولة.

وكانت لجنة الانضباط قد أصدرت قرارا باستبعاد الإسماعيلى من دورى أبطال أفريقيا على خلفية أعمال الشغب من جماهيره فى مباراة الأفريقي التونسي بالجولة الثانية على ستاد الإسماعيلية.



الاسماعيلي

وقال المصدر لـ"الخليج 365": "الإسماعيلي موقفه قوى وسيعود للبطولة بشكل رسمي بعد استماع اللجنة لأقوال المستشار القانونى للنادى، حيث تواجد بمقر الكاف وقدم العديد من الأدلة للتأكيد على الظلم الواقع على الفريق باستبعاده من البطولة، ومتواجدين حاليًا انتظارا لإصدار القرار الرسمي."

وأضاف قائلا: "قرار عودة الإسماعيلي للبطولة سيصدر خلال ساعات حيث يقوم أعضاء لجنة الاستئناف حاليًا بمراجعة لوائح البطولة ومراجعة المستندات ومقاطع الفيديو التى قدمها مستشار الدراويش وترجمتها إلى اللغتين الفرنسية والإنجليزية لاتخاذ القرار النهائي."

واختتم المصدر تصريحاته بالإشارة إلى أن الإسماعيلى استشهد بمقاطع فيديو للمباراة بجانب تصريحات لمدرب الأفريقى التونسى عقب اللقاء حول الأحداث، بجانب مشاهد من مباراة الزمالك ضد الأفريقي ووفاق سطيف ضد صنداونز حيث تم استبعاد الفريقين المصرى والجزائرى بعد اقتحام جماهير كل منهما لأرضية الملعب، وهو ما لم يحدث في مباراة الدراويش.