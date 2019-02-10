شكرا لقرائتكم حكم إيطالي وتقنية VAR ينتظران ملحمة يونايتد وسان جيرمان بدوري الأبطال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل قرر الاتحاد الاوروبي لكرة القدم "يويفا"، تعيين الحكم الإيطالي دانييلي أورساتو لإدارة المباراة المرتقبة التي تجمع بين ناديا مانشستر يونايتد الإنجليزي وباريس سان جيرمان الفرنسي المحدد لها بعد غد الثلاثاء بملعب "أولد ترافورد" في ذهاب ثمن نهائي دوري ابطال اوروبا.
وصعد باريس سان جيرمان لدور الـ 16 بمسابقة دوري ابطال اوروبا، بعدما تصدر جدول ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 11 نقطة، بينما تأهل مانشستر يونايتد بعدما حل وصيفاً في المجموعة الثامنة برصيد 10 نقاط.
وستشهد مباراة مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان تطبيق "تقنية الفيديو"، بعدما قرر الاتحاد الاوروبي لكرة القدم "يويفا" إستخدام تلك التكنولوجيا للمرة الاولى في تاريخ المسابقة بداية من دور الـ 16.
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