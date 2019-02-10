شكرا لقرائتكم الأهلى الثائر ينتظر موعد مواجهة بيراميدز في الكأس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يترقب مسئولو الأهلى قرار إتحاد الكرة الخاص بتحديد موعد مواجهة بيراميدز فى بطولة كأس مصر، بعد توارد انباء عن اقامتها يوم 28 فبراير الجاري.

ويرفض مسئولو الأهلى استبدال موعد مواجهة بيراميدز فى الدوري بمواجهة الكأس، حيث يتسمك مسئولو القلعة الحمراء بجدول الدوري الذى تم إخطار الأهلي به في يناير الماضي وتم تحديد يوم 28 فبراير فيه لمواجهة الأحمر مع بيراميدز بالدوري وليس بالكأس، قبل أن يتم الإعلان عن تأجيل مواجهة الدوري.

ويعقد مسئولو الأهلى اجتماعاً ودياً غداً فى مقر الشيخ زايد لبحث تداعيات الأزمة خاصة بعد الإعلان أن المجلس فى حالة انعقاد دائم.