شكرا لقرائتكم حسين الشحات يحتفل بعيد ميلاد "آسر" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل احتفل نجم النادى الأهلى حسين الشحات بميلاد نجله آسر على طريقته الخاصة حيث نشر لاعب الأهلى عدة صور له برفقة أبناؤه قائلا : كل سنه وانت طيب يا أسر يا حبيب قلبي وعقبال 100 سنه ان شاء الله واشوفك احسن واحد ف الدنيا انت واحمد يا حبايبي يا احسن حاجه ف الدنيا ربنا يخليكوا ليا أنا وماما حبيبتي"

ويتواجد اللاعب فى تنزانيا مع الشياطين الحمر استعداد لمواجهة سيمبا التنزانى يوم الثلاثاء المقبل فى الجولة الرابعة من بطولة دورى أبطال افريقيا



حسين الشحات















