شكرا لقرائتكم زوران يضم سوريانو إلى قائمة "العربية" ويستبعد جوفينكو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - ضم الكرواتي زوران ماميتش مدرب الهلال اللاعب الإسباني جوناثان سوريانو إلى قائمة الفريق التي ستواجه الاتحاد السكندري المصري في ربع نهائي كأس زايد للأندية العربية، فيما استبعد المدافع الأسترالي ميلوش ديجينك والإيطالي سباستيان جيوفينكو. وأعلن الهلال قائمته للمباراة والتي شهدت غياب الحارس العماني علي الحبسي، فيما اختار زوران كلاً من البيروفي أندريه كاريّو والفرنسي بافتمبي غوميز والبرازيلي كارلوس إدواردو بالإضافة إلى الإسباني ألبرتو بوتيا. واختار ماميتش هتان باهبري، اللاعب المنضم إلى صفوف الهلال مؤخراً بالإضافة إلى لاعب الوسط نواف العابد. القائمة التي اختارها المدرب الكرواتي لمواجهة الاتحاد السكندري

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