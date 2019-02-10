شكرا لقرائتكم بولونيا يتعادل مع جنوى ويواصل مصارعة الهبوط ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - خيم التعادل 1 - 1 على المباراة التي جمعت بولونيا بضيفه جنوى يوم الأحد في الجولة الثالثة والعشرين من الدوري الإيطالي لكرة القدم.
وتقدم ماتيا ديسترو لبولونيا في الدقيقة 17 وتعادل جنوى بهدف سجله لوكاس ليراجير في الدقيقة 33. ورفع بولونيا رصيده إلى 18 نقطة في المركز الثامن عشر، بفارق الأهداف خلف إمبولي، كما رفع جنوى رصيده إلى 25 نقطة في المركز الثالث عشر.
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