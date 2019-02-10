شكرا لقرائتكم تعثر دورتموند يعيد الأمل إلى لاعبي بايرن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - لم يسلم فريقا بوروسيا دورتموند المتصدر، أو بايرن ميونخ الوصيف، من التعثر في آخر ثلاث مواجهات لهما في غضون ثمانية أيام، ولكن ربما يشعر بايرن بحالة أكبر من الثقة قبل التحديات المقبلة بعدما ضيق الفارق الذي يفصله عن دورتموند في صدارة الدوري الألماني من سبع نقاط إلى خمس.

وتراجعت نتائج دورتموند بشكل ملحوظ مؤخرا حيث تعادل الفريق مع اينتراخت فرانكفورت 1 -1 في البوندسليغا ثم ودع كأس ألمانيا بخسارته أمام فيردر بريمن بركلات الجزاء الترجيحية، قبل أن يفرط في تقدمه بثلاثة أهداف أمس السبت ويكتفي بالتعادل 3 -3 مع هوفنهايم.

وعلى الجانب الآخر، سقط بايرن أمام مضيفه باير ليفركوزن بثلاثة أهداف مقابل هدف، قبل أن يحول تأخره أمام مضيفه هيرتا برلين إلى الفوز 3 -2 في مسابقة الكأس، وتبع ذلك بالفوز على شالكه 3 -1 السبت في الدوري المحلي.

وأعرب سيرجي نابري النجم الصاعد في بايرن ميونخ، الذي سجل هدفين في شباك هيرتا ثم نجح في هز شباك شالكه أمس، عن سعادته البالغة بسبب تطور مستواه وتحسن نتائج فريقه.

وقال نابري: كان تقدما حاسما في الكأس وحصدنا النقاط الثلاث أمام شالكه، هذا الأمر يعزز من ثقتنا بأنفسنا. وأضاف: كنا ندرك أنه لا بديل أمامنا سوى الفوز في جميع المباريات بصرف النظر عن نتائج دورتموند، أن نبقي على فرصتنا قائمة، أن نبذل كل ما في وسعنا ونحاول مجاراتهم.

ومن جانبه، قال البولندي روبرت ليفاندوفسكي الذي سجل هدفا في شباك شالكه وساهم في صناعة الهدفين الأخرين، يدرك دورتموند أن هناك ضغوطا مفروضة عليه من جانبنا.

ونجح نيكو كوفاتش مدرب بايرن في تطوير أداء الفريق مؤخرا، لكن لا يزال النادي البافاري يعاني من أزمة دفاعية كادت أن تكلفه الكثير أمام شالكه.

ويحتاج بايرن إلى تعزيز قدراته الدفاعية خلال المباراة الصعبة أمام ليفربول الإنجليزي في دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا يوم 19 من الشهر الجاري، كما أن دورتموند يواجه مهمة شرسة على ملعب توتنهام الإنجليزي يوم الأربعاء في البطولة القارية.

وقال مانفريد ستيفيس، المدرب المساعد لدورتموند، في إشارة لنتيجة مباراة هوفنهايم: لعبنا بسذاجة دفاعية وخسرنا المعركة الحاسمة. وافتقد دورتموند جهود قائده ماركو ريوس، كما غاب المدرب لوسيان فافري عن المباراة، لكنه كان على اتصال مباشر بمساعديه عبر الهاتف طوال أحداث المباراة.

وقال جوليان فيغيل، مدافع دورتموند: علينا أن نتعلم الدرس، لا يمكن أن نسمح لهذا الأمر بـأن يتكرر.