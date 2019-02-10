"هاتريك" النصيري يهدي ليغانس فوزه الثاني تواليا في الليغا

اسماء السيد - قاد "هاتريك" المهاجم الدولي المغربي يوسف النصيري فريقه ليغانيس لمواصلة صحوته بالفوز الكبير على ضيفه ريال بيتيس 3-صفر الأحد في المرحلة الثالثة والعشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وسجل النصيري الأهداف الثلاثة في الدقائق 22 و36 و66، وبات أول لاعب في تاريخ النادي يسجل "هاتريك"، بحسب شبكة "أوبتا" للإحصاءات.

وافتتح النصيري التسجيل بتسديدة بيمناه إثر تمريرة من الأرجنتيني جوناثان سيلفا، وأضاف الثاني بطريقة مماثلة إثر تمريرة من أوسكار رودريغيز، واختتم المهرجان بتسديدة بيسراه من خارج المنطقة إثر تمريرة من الدنماركي مارتن برايثوايت.

ورفع النصيري رصيده إلى ثمانية أهداف في الدوري في موسمه الأول مع ليغانيس بعدما انضم إلى صفوفه في صيف 2018 قادما من ملقة، علما أنه سجل له ثنائية في مرمى رايو فايكانو (2-2) في ذهاب دور الـ32 لمسابقة الكأس في 30 تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

وهو الفوز الثاني تواليا لليغانيس بعد خسارة واحدة وتعادل، والسابع هذا الموسم، فرفع رصيده إلى 29 نقطة وصعد إلى المركز الحادي عشر مؤقتا بفارق الأهداف خلف إيبار الذي يحل ضيفا على إشبيلية لاحقا، وبفارق نقطتين أمام ليفانتي الذي يحل ضيفا على ديبورتيفو ألافيس الإثنين في ختام المرحلة.

في المقابل، مني ريال بيتيس بخسارته التاسعة هذا الموسم فتجمد رصيده عند 32 نقطة في المركز السادس بفارق الأهداف أمام ديبورتيفو ألافيس، وبات مهددا بالتراجع إلى المركز الثامن في حال فوز فالنسيا أو ريال سوسييداد في مباراتهما المقررة لاحقا.

ويلعب لاحقا أيضا أتلتيك بلباو مع برشلونة المتصدر.

ملخص مباراة ليغانيس وريال بيتيس: