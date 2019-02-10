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شكرا لقرائتكم خبر عن قبل مواجهة بتروسبورت .. 7 أرقام لـ " الاتحاد و دجلة " فى الدورى الممتاز والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تترقب الجماهير المتابعة للدورى المصرى الممتاز المواجهة المنتظرة بين فريقا الاتحاد السكندرى ووادى دجلة و المقرر لها السادسة مساء اليوم الأحد فى إفتتاح الجولة الـ 22 بالدورى الممتاز .
يسعى كلا الفريقان إلى حصد الـ 3 نقاط من أجل الهروب من دوامة الهبوط فى ظل تقارب موقف كلا الفريقان فى جدول ترتيب الدورى .
و يرصد الخليج 365 7 أرقام لـ " الإتحاد السكندرى ووادى دجلة " فى الدورى الممتاز بالجدول التالى :
الاتحاد و دجلة
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