شكرا لقرائتكم خبر عن الكاف يكشف لـ"سوبر كورة" موعد عودة الإسماعيلى لدورى أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مصدر بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" الموعد الرسمى لعودة النادى الإسماعيلى إلى دورى أبطال أفريقيا مرة أخرى، بعدما تواجد وفد من النادي اليوم أمام لجنة الاستئناف للتظلم ضد قرار استبعاده من البطولة. وتواصل سوبر كورة مع مصدر مسئول بالاتحاد الأفريقى لمعرفة حقيقة عودة الإسماعيلى للمشاركة فى دورى أبطال أفريقيا .

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