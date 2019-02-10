دجلة يهاجم الاتحاد السكندرى بـ"دودو الجباس ونداى"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن اليوناني تاكيس جونيس، المدير الفنى لفريق وادى دجلة، تشكيل فريقه لمواجهة الاتحاد السكندرى، في السادسة مساء اليوم على ستاد بترو سبورت، ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين بالدورى. وضم تشكيل دجلة كلاً من.. محمد عبد المنصف في حراسة المرمى. في الدفاع.. إسحاقو يعقوبو - أحمد رمضان بيكهم - محمود مرعي - بسام وليد. في الوسط.. إبراهيم عايش - أحمد سعيد - بوزاس فاسيلوس - حسام عرفات - إبراهيما نداي. وفي الهجوم.. دودو الجباس. ويحتل وادى دجلة المركز السابع عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 20 نقطة بعد أن لعب 21 مباراة فاز فى 5 وتعادل فى مثلهم وخسر 11 لقاء وسجل لاعبيه 24 هدف وسكنت شباكه 33 هدف فيما يحتل الاتحاد السكندرى المركز السادس عشر برصيد 21 نقطة بعد أن لعب 21 مباراة فاز فى 4 وتعادل فى 9 وخسر 8 مواجهات وسجل لاعبيه 23 هدف وتلقت شباكه 37 هدف .

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