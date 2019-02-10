شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد اليد يكلف منى أمين بالإشراف على منتخبات الآنسات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر مجلس إدارة اتحاد كرة اليد، برئاسة المهندس هشام نصر، تكليف منى أمين عضو المجلس بالإشراف على منتخبات الآنسات، ومن المقرر أن تقدم أمين التصور الجديد لمجلس الإدارة لاعتماده فى أقرب فرصة.

من جانبها قالت منى أمين عضو مجلس إدارة الاتحاد، إن التركيز حاليا منصب على منتخبات الآنسات استعدادا للمشاركة فى بطولتى كأس الأمم الأفريقية فى سبتمبر المقبل، خاصة أن المشاركة الماضية شهدت تتويج الشابات بلقب البطولة وحصول الناشئات على المركز الثانى.

وأوضحت أن الفترة من ٢٠١٤ حتى ٢٠١٨ شهدت مشاركة الآنسات فى 20 بطولة ما بين قارية ودولية والبحر المتوسط ودورات ودية، وهو أكبر قدر من البطولات شاركت به منتخبات الآنسات في فترة زمنية كهذه، وتم تحقيق ٦ ميدالات باسم مصر في تلك الفترة.

وأشارت منى أمين إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تواصلا ما بين الاتحاد والأندية لوضع برنامج محدد للحفاظ على رشاقة اللاعبات وجاهزيتهن لتمثيل المنتخبات الوطنية في المحافل القارية والدولية.

وعن تشكيل المنتخب الأول لكرة اليد للسيدات، أكدت الأستاذة منى أمين أنها داعم قوي لتكوين المنتخب الأول بشرط أن يكون ممثلا جيدا لمصر في البطولات القارية، فمن غير المعقول أن يشارك المنتخب الأول ولا يحقق النتائج المرجوة ويأتي في مراكز متأخرة، وخلال الفترة المقبلة سيتم متابعة الشابات والناشئات في بطولتي أفريقيا وفي حال الظهور بشكل متميز قد يدفعنا ذلك لتكوين المنتخب الأول إذا توافرت العناصر المطلوبة لضمان تحقيق نتائج جيدة على مستوى المشاركات الخارجية.